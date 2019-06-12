الحشد يعلن إحباط مخطط إرهابي وقتل عنصرين بارزين بـ'داعش' في جزيرة الشرقاط

2019/06/12 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن إحباط مخطط إرهابي وقتل عنصرين بارزين بتنظيم "داعش" في جزيرة الشرقاط.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوة خاصة من قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة نينوى متمثلة بقسم الحركات والاستخبارات نفّذت عملية نوعية محكمة في قضاء الحضر جنوب الموصل حيث اسفرت عن قتل عنصرين بارزين بـ"داعش" في جزيرة الشرقاط وهما الإرهابي (عبد الله محمد ثلج الجبوري) والإرهابي (باسم محمد مديد عبد الله الجبوري)".

وأضاف أن "الارهابيين كانا بمثابة الساعد الأيمن للإرهابي ابو سليمان العسكري مسؤول منطقة الحضر في ديوان الأمن بقضاء الحضر جنوب الموصل"، مشيرا إلى ان "الإرهابيين كانا يخططانت لشن عمليات خطف ضد المواطنين في قضاء الشرقاط".

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