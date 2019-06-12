روحاني: لن نبدأ حربا ولكن سنرد بكل حزم على اي عدوان

2019/06/12 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، ان ايران لن تكون البادئة أي حرب على اي بلد، ولكنها سترد بكل حزم على أي عدوان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاربعاء..يتبع

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