السهيل يوافق على اعتماد مادة اخلاقيات المهنة في المناهج الدراسية الجامعية

2019/06/12 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل على اعتماد مادة اخلاقيات المهنة كمادة دراسية في الجامعات.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ايهاب ناجي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن" السهيل وافق على اعتماد مادة اخلاقيات المهنة ضمن المتطلبات الجامعية الاجبارية للنظام الدراسي، فيما بين توجه الوزارة في ايلاء المناهج الدراسية ومحتوياتها الاهمية القصوى وتضمينها المفردات المعرفية والقيم الفكرية الرصينة التي تساعد في بناء جيل واع".واضاف أنه" على الاقسام العلمية التنسيق مع لجان الخبراء بوضع مادة علمية تنسجم مع كل الاختصاصات العلمية والانسانية مع اقتراح عدد الوحدات الساعات اللازمة لتدريسها اعتبارا من السنة الدراسية ٢٠١٩/٢٠٢٠".انتهى

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