بيان إماراتي ألماني: لا حل عسكرياً للصراع في ليبيا

2019/06/12 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الإمارات وألمانيا، أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع الدائر في ليبيا وأن الإطار السياسي للمبعوث الأممي غسان سلامة يمثل الخيار الأفضل لتجاوز الأزمة السياسية الحالية.

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