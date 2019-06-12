دغريري يستقبل رئيس المحكمة العامة ومدير إدارة المساجد بصامطة

2019/06/12 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس بلدية صامطة المهندس هادي بن علي دغريري، بمكتبه ظهر اليوم، مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة الشيخ أحمد بن عقيل كريري.وقد...

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