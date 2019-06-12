الجيش اليمني يُفشل هجومًا للحوثيين على التحيتا

2019/06/12 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، هجومًا لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في اتجاه مواقع في مديرية التحيتا جنوبي محافظة ال...

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