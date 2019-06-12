طرح التصويت على اقالة مجلسي امناء الاعلام والاتصلات والعراقية

2019/06/12 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ دعت النائبة هدى سجاد هيأة رئاسة مجلس النواب و أعضاء لجنة الثقافة والاعلام ان يتم التصويت على اقالة مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات ومجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي في نفس الجلسةوطالبت عضوة لجنة الخدمات والاعمار النيابية “هيأة رئاسة البرلمان ولجنة الثقافة والإعلام لطرح التصويت على أقالة مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي في نفس الجلسة التي يتم التصويت فيها على اقالة مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات”.

و قالت إن “ذلك يضمن التخلص من الشك والريبة والاتهامات، لذلك ادعو للتصويت على أقالة مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي ومجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات في يوم واحد وفي نفس الجلسة”، مبينة ان “مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات تم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء ولم يتم التصويت عليهم من قبل مجلس النواب وتم تعيينهم في عام ٢٠٠٩ ولغاية عام ٢٠١٦ بأمر ديواني وكان أخر أعضاء مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات من الذين تم تعيينهم هو السيد اشرف الدهان ، وان ملف الوكالات سوف يتم انهاءه يوم ٣٠ حزيران اضافة الى ذلك يجب اخذ التدابير اللازمة في حال غياب مجلس الأمناء هيئة الاعلام والاتصالات خصوصاً ونحن على أبواب اعلان رخصة الجيل الرابع فكيف يتم منح هذه الرخصة بغياب مجلس الأمناء في هيئة الاعلام والاتصالات وهذا تثير الشك والريبة”.

وتابعت سجاد ان “لجنة الاستماع عادة من يعيينهم هو مجلس الأمناء ويصادق على تعليمات والاطلاع على جميع الشكاوي سواء من المواطنين او من الشركات او الهيئة والمسوؤلة عن اصدار العقوبات والغرامات المالية والقانونية على الشركات المخالفة”.

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