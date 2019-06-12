نواب سائرون بميسان يناقشون ازمة الكهرباء مع وزيرها

2019/06/12 | 20:04

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(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/ ..ناقش نواب تحالف سائرون في ميسان `الأربعاء` “ازمة الكهرباء في محافظة ميسان ” عند لقائهم “بوزير الكهرباء لؤي الخطيب ` في مقر الوزارة ببغداد .

وقال رئيس تحالف سائرون في ميسان النائب مضر السلمان ” ناقشنا مشكلة الكهرباء في محافظة ميسان وقلة ساعات التجهيز وتردي الفولتية وكثرة الانقطاعات أثناء التجهيز “.

وبين السلمان” أكدنا على ضرورة عدم شمول المحافظة بالقطع المبرمج أسوةً بمحافظة البصرة لما تمر به من موجة حر ولتسجيلها أعلى درجات الحرارة عالمياً “.

وأضاف ” قدمنا طلبات بتزويد محافظة ميسان بمحولات جديدة وزيادة تجهيز الحمل الوطني على حساب الحمل الإيراني وتغير مسارات الخطوط الناقلة بما يناسب أحمال الكهرباء في المحافظة “.

وأوضح السلمان” ان الوزير اوعز بتشكيل لجنة وزارية لتنفيذ مطالب محافظة ميسان وإرسال وفد وزاري يضم وكيل الوزير ومدراء عامين إلى المحافظة للوقف على مشكلة تجهيز وتوزيع الكهرباء “.

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