مقتل 14 شخصاً في اصطدام سيارتين بمصر

2019/06/12 | 20:05

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الأربعاء - 8 شوال 1440 هـ - 12 يونيو 2019 مـ

حادث تصادم في مصر (صورة أرشيفية)

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»

أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان، اليوم (الأربعاء)، مصرع 14 شخصا في حادث اصطدام سيارتين على إحدى الطرق السريعة بمنطقة حلوان، جنوب القاهرة.وقال البيان، الذي نشره المتحدث الرسمي باسم الوزارة على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 14 مواطنا وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق الأوتوستراد، حلوان».وأشار البيان إلى أن الإصابات تراوحت «بين اشتباه نزف بالمخ، وكسر بقاع الجمجمة وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد».وقال مصدران أمنيان لوكالة رويترز للأنباء إن السرعة الزائدة هي السبب في الحادث، وأضاف المصدران أن الحافلتين دمرتا بسبب شدة التصادم.وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب ضعف الالتزام بقواعد القيادة وسوء حالة بعض الطرق ونقص الصيانة الدورية للسيارات.





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