2019/06/12 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الامن

الأربعاء 12 يونيو 2019 | 07:46 مساءً | عدد القراءات : 42

تركيا تقصف طريقاً رئيساً داخل كردستان وتلحق أضراراً كبيرة بمشاريع حيوية

متابعة/..



اقدمت الطائرات الحربية التركية، مساء الاربعاء، على قصف الطريق الرئيس الرابط بين مدينة دهوك وقضاء العمادية باقليم كوردستان، ملحقة اضراراً كبيرة بمشروع خطوط الماء في العمادية.

واستهدفت الطائرات التركية محطة تعبئة وقود قرب العمادية، كما الحقت اضراراً بالانبوب الرئيس الناقل لمشروع ماء الشرب في العمادية.انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تقصف طريقاً رئيساً داخل كردستان وتلحق أضراراً كبيرة بمشاريع حيوية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تقصف طريقاً رئيساً داخل كردستان وتلحق أضراراً كبيرة بمشاريع حيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).