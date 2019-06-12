المركزي العراقي يبيع 102.2 مليون دولار من العملة بمزاد الأربعاء

2019/06/12 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي انخفاض قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم الأربعاء، إلى 102.26 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد يوم أمس الثلاثاء؛ والبالغة 103.87 مليون دولار، بتراجع قيمته 1.61 مليون د

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