تركيا تقدم حزمة قروض جديدة بقيمة 4.3 مليار دولار

2019/06/12 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر اتحاد المصارف في تركيا ،الأربعاء، إن 12 بنكا تركيا ستعرض على الشركات قروضا قيمتها الإجمالية 25 مليار ليرة (4.31 مليار دولار) في إطار حزمة إقراض تدعمها الخزانة، فيما سيكون أحدث مسعى من أنقرة لتعزيز الاقتصاد.

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