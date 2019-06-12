بورصة العراق تغلق متراجعة بـ0.12 %

2019/06/12 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم الأربعاء ، على انخفاض بنسبة 0.12 % ، عند مستوى 492.88 نقطة ، فاقداً نحو 0.58 نقطة.

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