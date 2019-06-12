تركيا تقصف طريقاً رئيساً داخل كوردستان وتلحق أضراراً كبيرة بمشاريع حيوية

2019/06/12 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدمت الطائرات الحربية التركية، مساء الاربعاء، على قصف الطريق الرئيس الرابط بين مدينة دهوك وقضاء العمادية باقليم كوردستان، ملحقة اضراراً كبيرة بمشروع خطوط الماء في العمادية.

واستهدفت الطائرات التركية محطة تعبئة وقود قرب العمادية، كما الحقت اضراراً بالانبوب الرئيس الناقل لمشروع ماء الشرب في العمادية.

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