المحكمة العليا في الجزائر تقضي بحبس رئيس الوزراء أويحيى

2019/06/12 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الأربعاء، بحبس رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى على ذمة التحقيق، في إطار تحقيق بتهمة الكسب غير المشروع والفساد.

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