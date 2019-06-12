البلطان: هدفي تكوين فريق يحصد البطولات كافة وإعادة بناء ملعب النادي

2019/06/12 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، عن خطته للسنوات الأربع المقبلة بنادي الشباب؛ حيث أشار إلى أن هدفه تكوين فريق بطل يتوج بجميع الألقاب، وإعادة بناء م...

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