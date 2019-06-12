الخزانة الاميريكية تعاقب شركة عراقية لدعمها الحرس الثوري الايراني

2019/06/12 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/SNG- وضعت وزارة الخزانة الامريكية اليوم الاربعاء، شركة عراقية ومسؤوليها، على لائحة الداعمين للحرس الثوري الايراني، مضيفة اياهم على قائمة الارهاب.وقالت الوزارة في بيان ، ان “شركة منابع ثورة الجنوب للتجارة العامة، كانت تستخدم كواجهة لتهريب اسلحة بقيمة مئات الملايين من الدولارات الى جهات مسلحة متعاونة مع الحرس الثوري الايراني في العراق”.وتابعت “تم ...

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