حضور عالمي وعربي في معرض طيران العراق- اكسبو بنسخته السابعة

2019/06/12 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير النقل عبد الله لعيبي باهض نيابة عن رئيس مجلس الوزارة عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، معرض طيران العراق اكسبو 2019 بنسخته السابعة المقام على ارض صالة كربلاء في مطار بغداد الدولي ليومين.

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