بالوثيقة.. فتح التقديم الفصل السياسي لشهرين

2019/06/12 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ وافقت رئاسة الوزراء على فتح الفصل السياسي لمدة شهرين.وذكرت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في بيان ان “بعد المطالبات الكثيرة من قبل لجنة الشهداء البرلمانية لرئيس الوزراء السابق والحالي فقد تمت اخيرا موافقة رئيس الوزراء بفتح التقديم على الفصل السياسي لمده شهرين فقط اعتباراً من ١٢-٦-٢٠١٩ “.

ولفت انه “على كل ذوي الشهداء والسجناءالسياسيين المشمولين بالتقديم وكذلك المشمولين بقانون رقم ٥ لسنه ٢٠٠٩ من الموظفين ( عن طريق دوائرهم ) وغير الموظفين ( عّن طريق الخزينه في كل محافظه ) تقديم ملفاتهم وبالسرعة الممكنة”.

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