محلل سياسي: ترامب يتجاهل الكونغرس ويستمر بخدمة الكيان الصهيوني

2019/06/12 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعتبر المحلل السياسي والاكاديمي الامريكي جيمس فيتزر، أن محاولات الرئيس دونالد ترامب تجاوز الكونغرس ومتابعة مبيعات الاسلحة وغيرها من الدعم العسكري للسعودية، يتماشى مع السياسة الخارجية للكيان الصهيوني وهو ما يضر بمصالح الولايات المتحدة ودول الشرق الاوسط.ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة تابعتها /ميديا نيوز/ عن فيتزر قوله “يبدو أن ادارة […]

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