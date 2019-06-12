الرياض تعلن عن سقوط جرحى بعد إصابة مطار

2019/06/12 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مصدر في القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمنيّ استهداف مطار مدينة "أبها" السعودية بصاروخ من نوع "كروز"، في حين اعترفت وكالة الأنباء السعودية بسقوط 26 جريحاً باستهداف المطار المذكور.

وأكدت القوة إصابة الهدف بدقة عالية، مشيرةً إلى أنّ الملاحة الجويّة في المطار قد توقفت بالكامل.وكان الجيش واللجان قد أعلنوا في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2017 استهداف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة في أبو ظبي بصاروخ مماثل.

انتهى ن ص

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