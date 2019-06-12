بعد ارتفاع درجات الحرارة.. مجلس نينوى يقترح آلية جديدة لتحديد سعر الأمبير

2019/06/12 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أعلنت مجلس محافظة نينوى، الأربعاء ، عن تشكيله لجنة لمعالجة مشاكل المولدات الأهلية وساعات التشغيل وتحديد سعر الامبير في ظل ارتفاع درجات الحرارة.وقالت عضو المجلس أصيل شاهين في تصريح لـ/ المعلومة /، “هناك مقترح تم تقديمه لمحافظ نينوى يتعلق بضرورة ربط عدادات لتحديد ساعات التشغيل الحقيقية ومن ثم تحديد سعر الأمبير بحسب […]

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