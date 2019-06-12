اخماد حريقين اندلعا في منزل وكدس من النايلون في البصرة

2019/06/12 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني اليوم الاربعاء حريقا اندلع في دار أحد المواطنين في منطقة الساعي بمركز مدينة البصرة .وذكر مدير الدفاع المدني في البصرة العقيد تحسين علي ” في بيان ان مفارزنا في مركز شهداء العراق وبوقت قياسي تمكنت من اخماد حريق اندلع في منزل احد المواطنين في منطقة الساعي والسيطرة على النيران دون […]

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