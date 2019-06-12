2019/06/12 | 20:28

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة، الأربعاء، توقيف موظفين في بلدية البصرة ‏لقيامهم ...

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