English | كوردى

"عمال وهميون".. آخر قضايا الفساد في العراق


2019/06/12 | 20:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

أعلنت محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة، الأربعاء، توقيف موظفين في بلدية البصرة ‏لقيامهم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "عمال وهميون".. آخر قضايا الفساد في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "عمال وهميون".. آخر قضايا الفساد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا