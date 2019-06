عائلة الاستاذ الامريكي الذي قتل في السليمانية تشكك برواية السلطات ترجمة خولة الموسوي

2019/06/12 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شككت عائلة بيتر تشوي، 35 عاما، يعمل في الجامعة الأميركية في محافظة السليمانية الذي قالت السلطات الامريكية توفي بعد استخدام خرطوم بلاستيكي في محاولة منه للتسلق من شقة جيرانه في الطابق السادس إلى شقته التي كانت أعلى من ذلك بطابق.View image on Twitter AUIS ✔@AUIS_NEWS A statement from #AUIS President Bruce Ferguson on the...

