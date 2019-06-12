ترمب: إيران تعلم ما عليها القيام به لتفادي المزيد من العقوبات

2019/06/12 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران تعلم ما عليها القيام به لتفادي المزيد من العقوبات.

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