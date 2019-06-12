2019/06/12 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة على شركة عراقية مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعلى عراقيين يمتلكان هذه الشركة.الشركة "منابع ثروة الجنوب"، وكل من مكي كاظم عبد الحميد ومحمد حسين صالح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبات أميركية جديدة ضد إيران تستهدف كياناً وشخصيتين) نشر أولاً على موقع (قناة العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقوبات أميركية جديدة ضد إيران تستهدف كياناً وشخصيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العربية).