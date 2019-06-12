2019/06/12 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، أن استقرار العراق عامل أساس لأمن المنطقة، فيما أشار إلى أن العراق بعمقه العربي و جواره الاسلامي له اولوية في تحقيق الاستقرار الإقليمي.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ب‍بغداد، وزير خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي والوفد المرافق له”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح:استقرار العراق عامل اساس لأمن المنطقة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح:استقرار العراق عامل اساس لأمن المنطقة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح:استقرار العراق عامل اساس لأمن المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).