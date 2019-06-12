روحاني:لن نكون من يبدأ الحرب مع واشنطن لكننا سنرد بحزم ضد أي اعتداء

2019/06/12 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لن تكون طرفا يبدأ الحرب مع الولايات المتحدة لكنها سترد بحزم على أي عدوان ضدها.جاء ذلك في سياق مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عقب المباحثات بينهما في طهران اليوم الأربعاء.وقال روحاني: نرحب برغبة الحكومة اليابانية في تقوية العلاقات الثنائية في

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