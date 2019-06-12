برشلونة يعلن اختراق حساب أبيدال على الانستجرام

2019/06/12 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، عن تعرض حساب الفرنسي إريك أبيدال السكرتير الفني للنادي على موقع التواصل الاجتماعي " الانستجرام" للاختراق، وذلك بعد رسالته الغامضة للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

وكان قد نشر إريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني رسالة عبر حسابه على شبكة “إنستاجرام” للتواصل الاجتماعي ، رداً على مفاوضات ماتياس دي ليخت مع باريس سان جيرمان.وقال إريك أبيدال في رسالته القوية التي تضمنت عبارة قالها الأسطورة الهولندية يوهان كرويف ، والتي لاقت ردود فعل عديدة من عشاق وجماهير برشلونة : “من يتردد للعب في برشلونة لم يعد مفيداً لنا”.ولكن خرج العملاق الكتالوني برشلونة سريعاً في بيان رسمي، ليؤكد على أن حساب إريك أبيدال في شبكة الإنستاجرام قد تم اختراقه، ولم يكن هو الذي نشر هذه الرسالة كما ظهر للجميع.وقرر مسؤولو برشلونة الانسحاب في الساعات الماضية من صفقة دي ليخت بسبب إنزعاجهم من المزاد الذي فتح حول اللاعب الهولندي ، وذلك بعد العرض الذي قدمه إلى نادي أياكس بقيمة 75 مليون يورو.انتهى

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