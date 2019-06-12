العثور على جثة متحللة لمجهول في الكويت

2019/06/12 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} عثرت الأجهزة الأمنية في الكويت، على جثة متحللة لشخص مجهول الهوية، في إحدى الساحات الترابية في منطقة المسيلة، بعد تلقيها بلاغًا من أحد المواطنين بوجود الجثة.

وباشر رجال المباحث والطب الشرعي باتخاذ الإجراءات حيث تم رفع البصمات، ورفع الآثار من موقع الجريمة، وفتح تحقيق للوصول إلى الجاني، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.ورجحت الصحيفة، أن الجثة تعود لوافد بسبب الملامح التي بدت عليها، ونوع اللباس الذي يرتديه، وسيتركز التحقيق حول معرفة هوية الجثة والوصول إلى أسباب الوفاة.وأضافت الصحيفة أن المؤشرات الأولية تقود إلى وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وتم رفع الجثة من الموقع وتحويلها إلى الطب الشرعي، لتوقيع الفحص الطبي عليها.وتسعى السلطات الأمنية في الكويت إلى حفظ الأمان ومنع الجرائم، من خلال ملاحقة المجرمين، والتحقيق المستمر للوصول إلى الحقائق في مختلف الجرائم والقضايا التي تتكرر في البلد الخليجي الذي يقطنه أكثر من أربعة ملايين شخص، ويتجاوز فيه عدد الوافدين ضعفي عدد المواطنين.انتهى

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