عماد هاشم: محمد حميد تعرض للظلم مع اسود الرافدين

2019/06/12 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الحارس الدولي السابق، عماد هاشم، الاربعاء، ان حارس مرمى نادي الشرطة محمد حميد تعرض للظلم مع المنتخب الوطني.وقال هاشم في تصريح صحفي إن “حارس مرمى فريق الشرطة، محمد حميد، يعد من ابرز الحراس المتواجدين على الساحة العراقية، نظيراً لما يمتلكه من خصائص”.وأوضح أن “حميد تعرض لظلم كبير مع المنتخب الوطني في الفترة […]

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