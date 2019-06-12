مجلس نينوى يقترح آلية جديدة لتحديد سعر الأمبير بعد ارتفاع درجات الحرارة

2019/06/12 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت مجلس محافظة نينوى، اليوم الأربعاء ، عن تشكيله لجنة لمعالجة مشاكل المولدات الأهلية وساعات التشغيل وتحديد سعر الامبير في ظل ارتفاع درجات

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