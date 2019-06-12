بالأنفوغرافيك.. 3 نجوم كرة أعلى الرياضيين دخلا في العالم

2019/06/12 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

للمرة الأولى منذ تم استحداث تصنيف الرياضيين الأعلى دخلا عام 1990، الذي تصدره مجلة فوربس الأميركية، يحتل 3 لاعبي كرة المراكز الثلاثة الأولى.

فقد

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