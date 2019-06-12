افتتاح معرض طيران العراق – اكسبو  2019 بنسختة السابعة

2019/06/12 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ افتتح وزير النقل عبد الله لعيبي نيابة عن رئيس مجلس الوزارة عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء ،معرض طيران العراق اكسبو 2019 بنسخته السابعة المقام على ارض صالة كربلاء في مطار بغداد الدولي ليومين متتالين ١٢ و١٣ حزيران.وذكر بيان للوزارة ان “الافتتاح تم بحضور رسمي وحكومي وشركات طيران وتسويق عالمية وعربية ، […]

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