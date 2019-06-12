واشنطن تواصل تخريب الاقتصاد العراقي بعقوبات تطال احدى الشركات في بغداد

2019/06/12 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة تواصل الولايات المتحدة الامريكية سياساتها الخبيثة وبين الفينة والاخرى لاضعاف الاقتصاد العراقي وعلى جميع الاصعدة، وبما يخدم مصالحها في المنطقة والتي تسعى من خلالها الى تركيع الشعوب واذلالها.وذكرت وكالة رويترز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة / ان “الولايات الولايات المتحدة الامريكية فرضت، اليوم الاربعاء، عقوبات على شركة عراقية بحجة تقديم المساعدة […]

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