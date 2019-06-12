محمد بن زايد يبحث التعاون مع وزير الاقتصاد الألماني

2019/06/12 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء بمقر إقامته في برلين، وزير الاقتصاد في الألماني بيتر التماير.

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