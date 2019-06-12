"الأرصاد الإماراتية": طقس صحو نهاراً ورطب ليلاً

2019/06/12 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس غداً الخميس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهاراً على بعض المناطق الداخلية، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة غرباً.

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