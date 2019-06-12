محمد بن زايد وميركل يبحثان التطورات الإقليمية

2019/06/12 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، جلسة مباحثات رسمية تناولت تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، إضافة الى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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