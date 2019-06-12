2019/06/12 | 20:37

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وزارة النفط تعلق على "رفع الدعم عن أسعار الوقود"

بغداد -

كلمة

اكدت وزارة النفط، ان ما

تناقلته بعض وسائل الاعلام والصحافة والقنوات الفضائية بشأن رفع

الدعم عن أسعار الوقود عارٍ عن الصحة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع

كريم حطاب في بيان، ان الوزارة مستمرة بتقديم الدعم لأسعار الوقود

كافة، وأنها لم تتلق توجيهات او تعليمات من مجلس الوزراء بهذا الصدد

ولم يصدر قرار جديد بشأن أسعار الوقود، مشيرا الى حرص الحكومة

والوزارة على تقديم افضل الخدمات المدعومة للمواطن.

وشدد حطاب، على ضرورة توخي الدقة في

التعاطي مع المعلومات التي تعني بالشأن النفطي.

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