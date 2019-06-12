الداخلية توضح حقيقية الهجوم المسلح على المحال التجارية في بغداد

2019/06/12 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية التابعة لقيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، عن اعتقال متهم قام بإطلاق العيارات النارية على محال تجارية ضمن منطقة

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