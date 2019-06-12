 من هو محافظ كركوك الذي حُسم لصالح الاتحاد الوطني.. وسيمرر بهذا التوقيت!

2019/06/12 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن النائب عن كتلة #الاتحاد_الوطني_الكردستاني #بخيتار_شاويس، اليوم الأربعاء، عن تمرير «مرشح الاتحاد لشغل منصب #محافظ_كركوك» خلال فترة أسبوع، مشيراً إلى أن #المكون_الكردي يمتلك 28 مقعداً في #مجلس_كركوك […]

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