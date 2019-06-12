2019/06/12 | 21:08

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عاجل | الخارجية الأمريكية: نطالب بسحب المليشيات المسلحة من #الخرطوم وإجراء تحقيق مستقل بشأن أعمال العنف الأخيرة

عاجل | الخارجية الأمريكية: نطالب بسحب المليشيات المسلحة

من #الخرطوم وإجراء تحقيق مستقل بشأن أعمال العنف الأخيرة

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