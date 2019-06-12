روحاني: لن نبدأ حرباً لكننا نرد رداً مدمراً

2019/06/12 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كلمة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء إنه بحث مع

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يزور إيران العلاقات

الاقتصادية والتزام طهران بالاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع

القوى العالمية.

وأضاف روحاني في مؤتمر صحفي مشترك مع آبي ”ستظل إيران ملتزمة

بالاتفاق المهم لأمن المنطقة والعالم.



طهران وطوكيو تعارضان الأسلحة

النووية...إيران لن تبدأ حربا أبدا لكنها سترد ردا مدمرا على أي

عدوان“

وآبي هو أول زعيم ياباني يزور إيران منذ الثورة الإسلامية في عام

1979، ووصل إلى طهران في ظل التوتر المتزايد بين إيران والولايات

المتحدة الذي أثار مخاوف من اندلاع صراع عسكري جديد في الشرق

الأوسط.

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