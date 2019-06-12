امانة بغداد تمهل المتجاوزين 48 ساعة لرفع تجاوزاتهم

2019/06/12 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن إمهال التجاوزات سوق العاصمة 48 ساعة لرفع تجاوزاتهم، مؤكدة أنه بخلاف ذلك ستقوم البلدية بإزالتها.

وقالت

الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “بلدية بغداد الجديدة

قامت بإنذار المتجاوزات في شارع 77 وسوق بغداد الجديدة ضمن قاطع البلدية المذكورة مهلة

يومين لرفع كافة تجاوزاتهم والتصرف بها وبخلافه ستقوم بإزالتها”.

وأكدت

أنه “ليس الانذار الاول فقد سبق وان قامت البلدية بإنذارهم قبل اكثر من شهر وإبلاغهم

بموعد الإزالة سيكون بعد عيد الفطر”.

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