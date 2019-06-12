الطيران التركي يقصف الطريق الرئيس الرابط بين مدينة دهوك وقضاء العمادية ملحقة اضراراً كبيرة بمشروع حيوي

2019/06/12 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقدمت الطائرات الحربية التركية، مساء الاربعاء، على قصف الطريق الرئيس الرابط بين مدينة دهوك وقضاء العمادية باقليم كوردستان، ملحقة اضراراً كبيرة بمشروع خطوط الماء في العمادية.

واستهدفت الطائرات التركية محطة تعبئة وقود قرب العمادية، كما الحقت اضراراً بالانبوب الرئيس الناقل لمشروع ماء الشرب في العمادية.

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