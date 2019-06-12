أمير عسير: الفشل مصير مخططات إيران لزعزعة استقرار السعودية

2019/06/12 | 21:10

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أكد أن الاعتداء على مطار أبها لن يؤثر على أمن المملكة

الأربعاء - 8 شوال 1440 هـ - 12 يونيو 2019 مـ

الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير («الشرق الأوسط»)

أبها: «الشرق الأوسط أونلاين»

أكد الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، اليوم (الأربعاء)، أن الفشل هو مصير مخططات ومؤامرات إيران لزعزعة أمن واستقرار السعودية.وقال أمير منطقة عسير في تصريح له، إن المحاولات الحوثية لاستهداف المنشآت المدنية في السعودية، ومنها الاعتداء على مطار أبها الدولي، «لن تؤثر على أمن واستقرار المملكة عامة والمناطق الجنوبية على وجه الخصوص»، مبيناً أن «المواطن والمقيم على حد سواء يدركان أن جميع القوات العسكرية كانت وستكون للإرهابيين بالمرصاد وبكل بسالة وشجاعة».وشدد على أن «مصير هذه الميليشيا إلى الزوال، والمخططات والمؤامرات الإيرانية لزعزعة استقرار المملكة لن تنجح، وسيكون مصيرها الفشل»، متابعاً بالقول: «لا خوف على بلادنا التي تعتز بأبطال قواتها العسكرية وشعبها الوفي المخلص، وهي منبع الحق الصامد في وجه منبع الشر والظلام».وأشار الأمير تركي بن طلال إلى متابعة القيادة للمستجدات أولاً بأول للاطمئنان على أحوال المواطنين والمقيمين، ومنوّهاً بأن «حركة الملاحة في مطار أبها تسير بشكل طبيعي، ولا تأثير لهذا الاعتداء الإرهابي».وأوضح أن «المصابين جرّاء الاعتداء الإرهابي بخير، وبعضهم غادر المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية، ومن بقي إصاباتهم خفيفة إلى متوسطة».





السعودية

الحوثيين

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