رئيس الوزراء الياباني يدعو طهران إلى «القيام بدور بنّاء»

2019/06/12 | 21:10

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الأربعاء - 8 شوال 1440 هـ - 12 يونيو 2019 مـ

شينزو آبي و حسن روحاني خلال مؤتمر صحافي في طهران (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إيران إلى أداء «دور بنّاء» من أجل السلام في الشرق الأوسط، في ختام لقاء مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الأربعاء)، في طهران.وقال آبي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع روحاني: «من الأساسي أن تؤدي إيران دوراً بنّاءً من أجل إحلال سلام متين والاستقرار في الشرق الأوسط».وتابع: «لا بد من وقف الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط مهما كان الثمن».



وأوضح أنه بحث مع الرئيس الإيراني كيفية تفادي عدم الاستقرار في المنطقة.من جانبه، قال روحاني إنه بحث مع رئيس الوزراء الياباني العلاقات الاقتصادية والتزام طهران بالاتفاق النووي.وأضاف روحاني: «ستظل إيران ملتزمة بالاتفاق المهم لأمن المنطقة والعالم، طهران وطوكيو تعارضان الأسلحة النووية، إيران لن تبدأ حرباً أبداً لكنها سترد رداً مدمراً على أي عدوان».وتوقع روحاني «تغييراً إيجابياً جداً في الشرق الأوسط والعالم إذا ما أوقفت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على بلده عبر العقوبات المفروضة عليه».وقال الرئيس الإيراني: «إذا كانت هناك توترات، فإن جذورها تعود إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها أميركا على إيران.



وعندما تتوقف سنشهد تغييراً إيجابياً جداً في المنطقة والعالم».وآبي هو أول زعيم ياباني يزور إيران منذ الثورة في عام 1979، ووصل إلى طهران في ظل التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة الذي أثار مخاوف من اندلاع صراع عسكري جديد في الشرق الأوسط.





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