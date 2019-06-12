2019/06/12 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بشدة الهجوم الإرهابي الآثم من قِبل الميليشيا الحو...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السديس: الهجوم على مطار أبها عمل عدواني لا تقرُّه شريعة ولا قيم) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السديس: الهجوم على مطار أبها عمل عدواني لا تقرُّه شريعة ولا قيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).