إعلان تشهير رسمي..

2019/06/12 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمنشأة تجارية، تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بمدينة الرياض، والعامل المسؤول لدى المنشأة المقيم (من جن...

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